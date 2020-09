Zwei Männer werden in Löhne überwältigt – Lette (37) hatte schon Hausverbot

Löhne (WB). Zwei Männer sind am Freitag in einem Lebensmittelmarkt in Löhne von Mitarbeitern festgehalten und der Polizei übergeben worden. Den Männern wird Diebstahl von hochprozentigem Alkohol vorgeworfen.