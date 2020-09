Olaf Bischoff ist alleinstehend, hat keine Kinder und lebt derzeit in Gütersloh. Die Vielfältigkeit und der Kontakt zu Menschen unterschiedlichen Alters, verschiedener Berufe und sozialer Hintergründe gefällt ihm an der Tätigkeit als Pfarrer: „Das macht den Beruf so interessant und besonders“, sagt er.

Ein Film machte neugierig

Doch Olaf Bischoff wollte nicht schon immer diesen Weg einschlagen. Geboren wurde er im Jahr 1963 in Bad Harzburg und wuchs nicht religiös auf. Häufig musste er mit seinen Eltern aus beruflichen Gründen in andere Städte ziehen.

In seiner Jugend wurden sie in Bielefeld ansässig. Dort besuchte er die Hans-Ehrenberg-Schule – ein Gymnasium in Trägerschaft der evangelischen Kirche. Mehrere Schulgottesdienste, die er hielt, und der Film „Das Gewand“ weckten sein Interesse am Thema Religion.

Es folgte anschließend die Konfirmation in Oerlinghausen. Nach dem Abitur im Jahr 1981 begann Olaf Bischoff sein Theologiestudium in Münster, Marburg und Bielefeld. Danach arbeitete er als Einzelbetreuer in Bethel. „Das war eine gute Erfahrung“, sagt der 56-Jährige.

Auch in Herford tätig

Nach dem Vikariat und dem Entsendungsdienst in Herford-Elverdissen absolvierte er sein zweites Examen. „Ich war sehr stolz darauf, dass ich bestanden habe“, erinnert sich Olaf Bischoff. Es folgten Tätigkeiten als Pfarrer in verschiedenen Städten, unter anderem in Gelsenkirchen, Recklinghausen und Herford-Herringhausen. Außerdem unterrichtete er an allen Schulformen das Fach Religion.

Nun ist Olaf Bischoff Pfarrer in Löhne und leitet die Gottesdienste hauptsächlich in der Kirchengemeinde Siemshof. Diese Tätigkeit stelle in der Corona-Zeit eine Herausforderung dar, betont er. Vor allem vermisse er das gemeinsame Singen und das Händeschütteln beim Verabschieden der Besucher.

Auch das Wegfallen der Gruppentreffen ist für ihn ungewohnt: „Wir nehmen das sehr ernst. Lockerungen gab es hier bisher nicht“, sagt er. Die Jugendarbeit und den kirchlichen Unterricht sieht er als die wichtigsten Aufgaben: „Kinder und Jugendliche sind unsere Zukunft.“ Doch auch die Altenarbeit dürfe nicht in den Hintergrund rücken.