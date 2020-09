Neuer Beruf: Axtwerfen

Der 52-Jährige präsentierte jetzt auf dem Gelände des Architektur- und Ingenieurbüros Podufal-Wiehofsky in Löhne das sportliche Event. Jeder Besucher konnte sich im Axtwerfen versuchen. Unterstützt beim Aufbau seines Gewerbes wird der Gründer von der Arbeitsgruppe (AG) Wirtschaft und Arbeit des Stadtmarketings Löhne.

Im Zusammenhang mit einem Junggesellenabschied entstand die Idee. Dirk Meier aus Bünde arbeitet in Hannover bei einer Eventagentur. Sein Kollege erhielt privat den Auftrag, den Junggesellenabschied seines Bruders in Amsterdam zu planen. Dort wurde in der Halle der Trendsport Axtwerfen angeboten. Als sein Kollege ihm später davon erzählte, fand Dirk Meier dieses Event genial.

„Ich habe vorher nie Axtwerfen gemacht, nur in meiner Jugend Messerwerfen. Für meinen Arbeitgeber passte Axtwerfen nicht in die Struktur der Agentur. In mir wuchs die Idee, mobiles Axtwerfen anzubieten. Ich sah das Potenzial und erhielt die Erlaubnis, mich damit als Nebengewerbe selbstständig zu machen“, berichtet Meier.

Corona-Krise als Chance

Sein vor wenigen Wochen neu gegründetes Unternehmen heißt „Abenteuer-Zeit – Die individuelle Eventagentur“. „Ich denke, dass Corona für mich eine Chance darstellt. Größere Events fallen weiterhin aus, aber die Menschen suchen trotzdem nach Unterhaltung. Axtwerfen ist ein tolles Event für Unternehmens-, Geburtstags- oder Hochzeitfeiern“, meint er.

Innerhalb von nur vier Wochen entwickelte sich die Idee bis hin zur Gewerbeanmeldung und damit zu einem Anruf bei der AG Wirtschaft und Arbeit der Stadt Löhne. „Als wir von der Idee hörten, waren wir fasziniert. Es ist uns ein wichtiges Anliegen, Menschen, die mit Begeisterung und Elan ihre Idee verfolgen, in ihren Vorhaben der Gründung zu unterstützen“, sagt Robert Wiehofsky von der AG.

Seit 20 Jahren existiert die ehrenamtliche AG. Sie hilft Start-Ups. Die Gruppe bietet Gründern kostenlose Einzelberatungen an und hilft bei Themen wie Finanzierung, Ausarbeitung eines Businessplan, Marketing und Vertrieb sowie bei steuerlichen und verwaltungstechnischen Fragen.

„Seit Corona mussten wir unsere Treffen absagen und haben nur noch telefonische Beratungen anbieten können. Seit August finden wieder Treffen statt. Darüber freuen wir uns sehr“, sagt Unternehmensberater Klaus Gerkensmeier von der AG.

Ehrenamtliche Beratung

Jeden vierten Mittwoch im Monat, abgesehen von der Ferienzeit im Sommer und auch nicht im Dezember, trifft sich die Arbeitsgruppe in der Zeit von 17.30 bis 19 Uhr im Raum EG 3 in der Werretalhalle. Gründer können sich anmelden bei Robert Wiehofsky, Telefon 05732/68680, per E-Mail an r.wiehofsky@wiehofsky.de, oder bei Klaus Gerkensmeier, Telefon 05732/973031 oder 0172/ 5248171.

Die Gründer haben die Möglichkeit, dort ihr neues Gewerbe vorzustellen, Kontakte zu knüpfen, ihr Netzwerk auszubauen und Fragen zu klären. Alle Branchen und Gewerke sowie Handel und Dienstleistungen sind vertreten.

„Jeder ist willkommen. Wir bieten Beratung zum Beispiel auch im Bereich Digitalisierung an und auch Interessenten aus umliegenden Städten und Gemeinden können sich an uns wenden“, erzählt Klaus Gerkensmeier.

Gründer Dirk Meier ist froh, dass er sich an die Arbeitsgruppe wenden konnte, die ihm vor allem bei steuerlichen Fragen und einem Businessplan half. Mit einem Startkapital von 1000 Euro, dass Dirk Meier aus eigenen Mittel finanzierte, kaufte er das notwendige Material für das Axtwerfen. „Ich habe ein Sicherheitsnetz gekauft, Holz und etwa 40 Äxte. Ich musste erst ausprobieren, welche Äxte am besten geeignet sind,“ sagt er.

Die Zielscheiben hat er selbst zusammengebaut. „Mein Ziel ist es, individuelle, mobile Events anzubieten, die Spaß, Spiel, Rätsel und Abenteuer bieten. Ich kann mir auch vorstellen über das Axtwerfen hinaus, Events anzubieten“, sagt Dirk Meier. Wer Lust und Interesse hat, das ungewöhnliche Erlebnis selbst auszuprobieren, kann sich unter Telefon 0160/91047688 oder per E-Mail an dirk-meier@t-online.de bei ihm melden. Eine Webseite ist noch im Aufbau.