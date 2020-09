Der LBA-Vorstoß , die Weihestraße für den Durchgangsverkehr für über 7,5 Tonnen zu sperren, endete in einem allgemeinen Beschlussvorschlag der Stadtverwaltung, weitere Prüfungen vorzunehmen. Gleiches gilt für den SPD-Antrag für eine punktuelle Geschwindigkeitsreduzierung in der Weihestraße auf Tempo 30. Nun soll ein neues Gutachten erstellt werden, das als „seriöse Handlungsgrundlage“ für weitere Entscheidungen dienen soll.

Erst Gutachten, dann handeln

Grundlegend waren sich alle Parteien am Mittwochabend einig, dass an der Weihestraße etwas passieren muss. In Namen der Stadtverwaltung erklärte Bürgermeister Bernd Poggemöller: „Was die Anwohner fordern und gefordert haben, ist uns klar. Wir sind seit geraumer Zeit im Gespräch. Eine Entscheidung für eine konkrete Maßnahme hat aber eine erhebliche Auswirkung auf den Verkehr, nicht nur in Gohfeld, sondern in der gesamten Stadt Löhne. Wir dürfen deshalb unser Augenmerk nicht nur auf den Bereich Weihestraße legen.“

Vielmehr brauche man eine verlässliche Grundlage in Form eines weiteren aktuellen Gutachtens, um eine „sorgsame Entscheidung“ treffen zu können. Die jeweiligen Beschlussvorschläge zu den Anträgen der Verwaltung „auf Grundlage der einzuholenden Gutachten einen Beschlussvorschlag, in einer künftigen Ratssitzung zu unterbreiten“ fand in allen drei Fällen eine Mehrheit, wenn auch vereinzelnd mit Gegenstimmen aus LBA und CDU sowie vom parteilosen Ratsherren Jürgen Karweg.

Anwohner stellen Fragen

Doch nicht nur in Form von Anträgen tauchte das Thema Verkehrslärm in Gohfeld in der Ratssitzung auf. Klaus Nieburg, Kirsten Sundermeier und Heidi Tegt­meier, alle von der Initiative „Macht Gohfeld leiser“ , nutzen die Gelegenheit, um bei der Bürgerfragestunde ihr Anliegen bei der Stadtverwaltung zu untermauern.

Klaus Nieburg bemängelte, dass die bisherigen Verkehrszählungen nur aus Bestrebungen der Gohfelder Bürger zustanden gekommen seien und wollte einen konkreten Fahrplan seitens der Stadtverwaltung zum zukünftigen Vorgehen wissen. „Die Daten einer bereits bestehenden Verkehrszählung werden nun Straßen NRW mitgeteilt“, sagte Bernd Poggemöller. Der Landesbetrieb habe dann die Aufgabe, aus den Daten die Lärmbelastung für die Anwohner zu ermitteln. Basierend auf diesen Daten werde die Stadt ein Verkehrsgutachten erstellen, um „schnellstmöglich Maßnahmen zu beschließen“.

Kirsten Sundermeier merkte an, dass eine bessere Beschilderung für Lkw-Fahrer am Ratio-Kreisel schon zur Entschärfung der Situation in Gohfeld beitragen könnte. Das will die Stadtverwaltung in einem nächsten Schritt prüfen.