Klangvolle Kinkerlitzchen

Löhne (WB). „Gemüsikalische“ Unterhaltungskunst zum Auftakt der „Sonderbar“ in der Werretalhalle: Zur ersten Veranstaltung nach der Corona-Schließung hat das Trio „Zucchini Sistaz“ am vergangenen Donnerstag und Freitag sein aktuelles Programm „Tag am Meer“ präsentiert. Mit einem Mix aus Unterhaltungsmusik der 1920er bis 1960er Jahre versetzten die Münsteranerinnen die Besucher zurück in die goldene Ära des Swings.

Von Finn Heitland