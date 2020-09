Dabei hätten es die Wahlsieger – allen voran der mit 62,8 Prozent der Stimmen im Amt bestätigte Bürgermeister Bernd Poggemöller und seine Partei, die SPD, die alle 22 Stimmbezirke direkt gewonnen hat, eigentlich verdient gehabt, ausgiebig gemeinsam feiern zu können. Diesmal gab es nur einen bescheidenen Umtrunk am Freibad.

Fraktionschef Wolfgang Böhm hatte ein gutes Ergebnis bereits vor dem Eingang der ersten Ergebnisse vorausgesagt: „Unser Bürgermeister wird heute direkt wiedergewählt. Es gibt keine Alternative zu Bernd Poggemöller.“ Bumms, basta. Damit sollte der erfahrene Lokalpolitiker am Ende Recht behalten. Der SPD-Rathauschef war mit Abstand der Beste. Der sportbegeisterte Gohfelder blieb aber bescheiden: „Ich danke meiner Familie und meiner Mannschaft ganz herzlich.“

Angriff in fünf Jahren

Beim vermeintlich ärgsten Konkurrenten ging der Blick angesichts der niederschmetternden Ergebnisse (24,6 Prozent; drei Ratsmandate verloren) dennoch gleich nach vorn. Spitzenkandidat Borzoo Af­shar (17,0 Prozent) betonte zwar, dass er die Pleite „in dieser Deutlichkeit nicht erwartet“ habe, jedoch habe sich die CDU neu aufgestellt, brauche daher noch etwas Zeit und werde bei den nächsten Wahlen wieder „anders mitmischen“.

Fraktionsvorsitzender Horst-Martin Büttner erklärte, dass Borzoo Afshar einen „hervorragenden Wahlkampf“ gemacht habe und man gemeinsam in die Zukunft gehen werde. Das will auch der auf ganzer Linie gescheiterte Bürgermeisterkandidat: Für Borzoo Af­shar stellt sich die Frage nach einem Aufgeben nicht. „Gebt uns fünf Jahre. Wir werden uns jetzt in Position bringen.“

Zwei Tische weiter saß die Bürgermeisterkandidatin der Grünen, Silke Glander-Wehmeier, mit ihrem Lebensgefährten Wolfgang Welling. Sie fuhr ein respektables, wenn auch nicht zu Euphorie verleitendes persönliches Ergebnis (8,7 Prozent) ein, war aber mit den Gedanken schon bei der künftigen Arbeit im Stadtrat: „Wir haben drei Sitze dazugewonnen. Das ist ein super Ergebnis!” Die Grünen kamen auf 14,3 Prozent.

LBA, Linke und FDP unverändert

Sowohl die Löhner Bürger-Allianz (LBA, 4 Sitze) als auch Die Linke (2) behalten die Anzahl ihrer Mandate. Bürgermeisterkandidat Dr. Hermann Ottensmeier, der mit 7,8 Prozent noch etwas über dem Ergebnis seiner Partei (7,4) lag, war durchaus angetan vom Wahlausgang für die LBA, blickte jedoch mit Verwunderung auf die CDU: „Deren Wahlergebnis ist für mich die eigentliche Überraschung dieses Wahlabends.“

Ulrich Adler saß tief enttäuscht an seinem Platz und starrte auf die Leinwand. Der Fraktionschef und Bürgermeisteramtsbewerber der Linken kam persönlich auf 3,7, seine Partei auf 4,6 Prozent. „Das muss ich so hinnehmen. Ich habe auf jeden Fall alles gegeben“, sagte der langjährige Ratsherr.

Ein weiteres politisches Urgestein hingegen ist nicht mehr im Rat vertreten. Uwe Neuhaus war nach dem Verjüngungsprozess innerhalb der FDP nur noch auf Platz 2 der Reserveliste platziert. Das reicht nicht, weil die Liberalen ihr schlechtes Ergebnis von der Kommunalwahl 2014 (2,2 Prozent) nur minimal auf 3,1 verbessern konnten.

Jetzt vertritt Gerrit Heimbruch die FDP im Rat. Er soll mit seiner neuen Mannschaft – ähnlich wie bei der CDU – perspektivisch punkten. Schon vor dem Wahlergebnis hatte der 20-Jährige gesagt: „Ein Ratssitz ist realistisch, zwei wären toll.“ Mit seiner Einschätzung lag er – passend zur Parteifarbe – gold-, nein, gelbrichtig.

Platzverweis und Wahlbeteiligung

Insgesamt ist die Wahl in Löhne „normal“ abgelaufen, berichtete Ordnungsamtsleiter Paul Urban, der mit Wahlleiter Ulrich Niemeyer die einzelnen Wahllokale besuchte. In Gohfeld (Bezirk 10) gab es am Vormittag allerdings einen Zwischenfall: „Dort hatten wir einen Maskenverweigerer“, sagte Paul Urban. Man habe dem Mann die Wahl dennoch ermöglicht. Aber der Wähler sei „laut und unangenehm“ geworden und habe das Wahllokal nicht mehr verlassen wollen. Die Polizei erteilte dem Mann einen Platzverweis.

In Löhne haben 48,9 Prozent der Wähler ihre Stimme abgegeben. 2014 lag der Wert bei 47,5 Prozent. Die Möglichkeit der Briefwahl nutzten diesmal 7105 Bürger – damit wurde die 2014er-Zahl mehr als verdoppelt.