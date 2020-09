Zwei Autos nach Unfall in Brand

20-Jähriger bei Verkehrsunfall auf der Ellerbuscher Straße in Löhne leicht verletzt

Löhne (WB). Ein 20-Jähriger aus Bad Oeynhausen ist bei einem Unfall auf der Ellerbuscher Straße leicht verletzt worden. Laut Polizei war der junge Mann am frühen Mittwochmorgen in Fahrtrichtung Oeynhausener Straße unterwegs, als er offenbar den am Fahrbahnrand geparkten BMW eines Anwohners übersah.