Seit 75 Jahren in Löhne

Löhne (WB). Das Löhner Unternehmen Remmert feiert in diesem Jahr sein 75-jähriges Bestehen. Für den familiengeführten Logistikbetrieb mit Sitz an der Brunnenstraße sind etwa 140 Mitarbeiter tätig. Nach eigenen Angaben steht die Firma „heute für innovative Materialflusslösungen auf dem aktuellen Stand der Technik und mit Weitblick in die Zukunft“.