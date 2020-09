Todesdrohung löst SEK-Einsatz aus

Löhne/Bad Oeynhausen (dpa/WB/dom). Eine Todesdrohung hat im Kreis Herford zu einem Einsatz von Spezialkräften der Polizei geführt. Eine gefährdete 24 Jahre alte Frau sowie zwei bedrohte Männer im Alter 31 und 36 seien deshalb von Beamten am Donnerstagabend an ihren Wohnanschriften und an einer Gaststätte in Löhne in Schutz genommen worden, teilte die Polizei mit.

Von Westfalen-Blatt