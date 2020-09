Mit Bildung gegen das Vergessen

Die Bedeutung von Bildern

„Zum Auftakt geht es um die Wahrnehmung und Interpretation von politischen Bildern, Wahlkampfplakaten oder Karikaturen – historisch sowie heute“, berichtet Jürgen Birtsch, Vorstand des Bündnisses. Gemeinsam soll dann über die Motive diskutiert werden, „um zu erkennen, mit welcher Motivation gewisse Szenen beispielsweise in der Weimarer Republik entstanden sind“. Der Kurs wird von Benjamin Schürmann geleitet. Der Start der Reihe ist bereits am Mittwoch, 23. September, 19 Uhr, im VHS-Forum in der Werretalhalle.

Spurensuche

Als zweite Veranstaltung laden Sonja Voss, Leiterin des Heimatmuseums, und Mathis Nolte, Stadtarchivar, zu einem Workshop rund um die Löhner Stolpersteine ein. „Es wird einen Rundgang zu den Stolpersteinen geben. Zudem steht die Recherche im Fokus“, sagt Jürgen Birtsch. Die Veranstaltung ist am Samstag, 17. Oktober, 10 Uhr. Startpunkt ist am Heimatmuseum Bischofshagen.

Mit Kompromissen leben

Einen Blick in die Zukunft sollen Jugendliche ab 16 Jahren in dem Planspiel „#un_gerecht” wagen. In dem Experiment geht es um das Finden von Kompromissen, das tolerante Miteinander, Werte und den Begriff Demokratie. Geleitet wird das Planspiel von Spielpädagoge Ralf Brinkhoff. Treffpunkt ist am Samstag, 14. November, um 10 Uhr im Jugendzentrum Riff in der Werretalhalle – mit Anmeldung.

Kein Platz für Parolen

Eine Woche später geht es um Stammtischparolen und Alltagsrassismus im persönlichen Umfeld. „Viele bemerken erst im Nachhinein, welche Worte sie im Freundeskreis oder beim Stammtisch zu hören bekommen haben“, sagt Stefanie Voß. Damit künftig nicht die Worte fehlen und den Parolen Einhalt geboten werden könne, soll bei dem Seminar „Stammtischkämpfer*innen“ gemeinsam eine Strategie erarbeitet werden. Das Seminar ist am 21. November von 10 bis 16 Uhr im Jugendzentrum Riff.

Filme zum Abschluss

Den Abschluss der Reihe machen zwei ganz unterschiedliche Filme. „Wildes Herz“ zeigt die Geschichte der Band „FeineSahneFischfilet“ aus Mecklenburg-Vorpommern und ihr Engagement gegen Rechtsextremismus in ihrem Ort. Der Film läuft am Mittwoch, 20. Januar, um 19 Uhr im VHS-Forum in der Werretalhalle.

Im Film „Skin” ist die bewegende Geschichte eines Aussteigers der Rechtsextremen-Szene zu sehen, in der die Freundschaft eine wichtige Rolle spielt. Der Film ist am Mittwoch 27. Januar, um 19 Uhr im VHS-Forum zu sehen.

Wer Interesse hat, kann sich bei der VHS unter Telefon 05732/ 100588 anmelden und informieren. Die Reihe wird vom Förderfond Demokratie und der Stiftung Mitarbeit finanziert.