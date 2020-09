In fünf Stationen zum leckeren Obstsalat

Die letzte Kinderaktion hatte die Kirchengemeinde im Oktober 2019 mit dem Einstudieren des Krippenspiels gestartet. Die Kinderkirche Mitte März hatte wegen Corona abgesagt werden müssen. Um dem Nachwuchs trotzdem Beschäftigung bieten zu können, hatte Jugendreferentin Anja Heine via WhatsApp täglich Bastelideen verschickt. „Dass ich schon nach zwei Tagen 140 Kontakte hatte, zeigt, dass der Bedarf da ist“, findet Anja Heine.

Die Idee hinter der Dorfrallye sei es gewesen, die entstandenen Kontakte zu den Familien weiter aufrechtzuerhalten. Die Organisation einer Kinderkirche im üblichen Sinne, an der etwa 50 Kinder teilnehmen, sei laut Peter Außerwinkler wegen der Corona-Bestimmungen immer noch schwierig. Also habe man sich dazu entschlossen, eine Rallye an der frischen Luft zu organisieren.

„Wir haben auf zehn Anmeldungen gehofft. 39 sind es am Ende geworden – 75 Kinder plus Erwachsene“, sagt Peter Außerwinkler. „Die Kinderkirche war immer Samstagmorgen. Die Rallye haben wir bewusst auf den Sonntagnachmittag gelegt, weil wir dachten, dass die Familien da vielleicht eher Zeit haben“, erläutert Anja Heine.

Eingeteilt in 19 Gruppen

Damit die Sicherheit gewährleistet ist, sind die Familien in 19 Gruppen mit jeweils unterschiedlichen Startzeiten aufgeteilt worden. „Los geht es am Gemeindehaus mit einer Geschichte zum Thema Erntedank. 19-mal die gleiche Geschichte lesen – das habe ich auch noch nicht gemacht“, sagt Peter Außerwinkler mit einem Lachen. „Bei jeder der fünf Stationen erhalten die Teilnehmer ein Stück Obst, um daraus zuhause einen Obstsalat zu machen“, ergänzt Anja Heine.

Der Plan führt die Familien weiter zu Station zwei: Bemalen einer Tasche, in der das Obst transportiert werden kann. An Station drei geht es sportlich zu: Die Teilnehmer müssen auf dem Trampolin springen, rutschen und einen Sandkuchen backen, bevor es gilt, an Station vier ein Memory zu lösen.

Wieder angekommen im Gemeindehaus können die Familien als Deko entweder einen Obstkorb oder eine Sonneblume mit lachendem Gesicht basteln. „Die Dauer ist auf etwa eine Stunde ausgelegt“, fügt Anja Heine hinzu.

Tolles Angebot für Kinder

Über die Abwechslung freut sich Familie Brune. „Es ist toll, was für die Kinder gemacht wird“, sagt Isabel Brune, die gemeinsam mit ihrem Mann Thorsten und den Kindern Sofia (4), Felis (2) und Leonie (4 Monate) die Rallye absolviert.

Wegen der großen Resonanz sei es laut Anja Heine denkbar, die Dorfrallye im Frühjahr nächsten Jahres noch einmal zu wiederholen. Um die Bindung zu den Familien zu festigten, plant das Amt für Jugendarbeit im Kirchenkreis Herford eine Familienfreizeit vom 10. bis zum 17. Juli 2021 nach Grömitz. Anmeldungen sind möglich ab dem ersten Advent. Weitere Informationen gibt es bei Anja Heine unter Telefon 0172/2438364.

Auch für das Programm in der Vorweihnachtszeit, das durch die Absage des Weihnachtsmarktes ausgedünnt ist, hat Anja Heine schon Ideen gesammelt: „Vielleicht verstecken wir die Krippenfiguren in Geschäften im Dorf und erstellen dann einen Laufzettel mit Fragen. Zum Beispiel: ‚Wo steht Maria?‘ oder ‚Welche Nummer muss ich wählen, um Kontakt zu Josef aufzunehmen?‘“