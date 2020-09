Laute Musik ertönte, und Moderator Marcel Kösling betrat die Bühne – doch das Mikrofon funktionierte nicht. Kein Problem für einen Kabarettisten, der durch Improvisation die Zuschauer auf seine Seite zog: „Ihr könnt mich zwar jetzt noch hören. Aber gleich bei den Lachern hört ihr mich nicht mehr.“

Das amüsierte das Publikum. Leider war die Premiere zu „Köslings Komedy Klub“ nicht so gut besucht wie erwartet. Von 166 verfügbaren Plätzen waren nur rund 60 besetzt.

Nur etwa 60 Besucher

Grund dafür könnten die Unsicherheiten aufgrund des Corona-Virus sein, vermutete Dirk Hinke vom Löhner Kulturbüro. Doch die Zahl beeinträchtigte die Atmosphäre keineswegs: Die Besucher lachten, applaudierten und sorgten für Stimmung wie bei einem vollbesetzten Saal.

Der erste Gast war Hans-Hermann Thielke, Postbeamter mit Sprachfehler. Er erzählte unterhaltsame Geschichten von seinem Alltag bei der Post, über die lange Bahnfahrt von Itzehoe nach Löhne und schwärmte von seinem neuen Kleinwagen. Doch diesen kann er derzeit nicht nutzen, denn der Einzug eines Marders führte dazu, dass sein Wagen zum Naturschutzgebiet erklärt wurde.

Besonders gut findet er das autonome Fahren: „Das ist dann wie bei der Bahn. Ich schaue aus dem Seitenfenster. Nur ohne Verspätung.“

Wo ist die Oma?

Herr Niels, der vom Moderator als „eine Mischung von Brad Pitt und Angelina Jolie“ beschrieben wurde, beeindruckte das Publikum mit seiner Körperspannung: Mal lehnte er sich an einen imaginären Tresen, dann rutschte ihm eine Glasflasche die Hand rauf und runter, und schlussendlich hielt er eine schwebende Box, die ihn plötzlich nicht mehr gehen lassen wollte.

„Ich sage euch das Geheimnis. Das mache ich sonst nie“, erklärte er, „es ist Fitness.“ Dies habe ihm bereits seine Oma gesagt, die ihm immer dazu geraten hat, fünf Kilometer zu laufen. Aber: „Jetzt weiß keiner, wo sie ist.“ Und das Publikum lachte.

Matthias Brodowys Auftritt brachte sowohl humorvolle, als auch nachdenkliche Momente. So beeindruckte er zunächst mit seinem Gesang, in dem er unter anderem Pessimisten kritisierte, und mit seinem Talent am Klavier.

Das liebe Gewicht

Auch sein Gewicht machte er zum Thema: „Gewicht hat man nie über. Man hat es immer nur vor.“ Außerdem nahm er Verschwörungstheoretiker auf die Schippe. Er führte aus, dass Paderborn im Jahr 777 gegründet wurde. Dies deute auf etwas hin: „Da ist die Apokalypse in Ostwestfalen.“

Auch Moderator Marcel Kösling hatte vieles für die Zuschauer vorbereitet. Darunter war eine humorvolle Las-Vegas-Show, in der er einen Tisch fliegen ließ, und er präsentierte Gags, wie man Menschen mit Angst vor dem Zahnarztbesuch noch ängstlicher machen kann.

Er bedankte sich bei den Veranstaltern und lobte das Hygienekonzept: „Ich glaube, dass in den kommenden Wochen mehr kommen werden“, vermutete der Comedian. Das Virus dürfe nicht das Leben beherrschen, sagte er und fügte hinzu: „Am Ende wird alles gut.“