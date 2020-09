Der Diebstahl ereignete sich laut Polizei gegen 14 Uhr in einem Geschäft an der Alten Bünder Straße. Dort hätten zwei junge Frauen die Seniorin in ein Gespräch verwickelt. Kurze Zeit habe die Löhnerin bemerkt, dass der Reißverschluss ihrer zuvor verschlossenen Handtasche geöffnet worden war und ihre Geldbörse fehlte.

Zur Beute gehörten knapp 90 Euro Bargeld, diverse persönliche Dokumente und eine EC-Karte. Mit der Karte sind laut Polizei „in kürzester Zeit“ 2000 Euro vom Konto der Löhnerin abgebucht worden.

Nach den beiden verdächtigen Frauen wird nun polizeilich gesucht. Eine von ihnen ist etwa 30 bis 35 Jahre alt, 1,70 Meter groß und schlank. Die andere Frau wird als etwa 20 Jahre alt, 1,50 Meter groß und ebenfalls schlank beschrieben. Beide sollen „südländisch“ aussehen.

Zeugen, die Angaben zu den Frauen machen können, werden gebeten, sich unter 05221/8880 an die Polizei Herford zu wenden.