Verkaufsoffener Sonntag steht auf der Kippe

„Eigentlich gibt es keine Notwendigkeit, hier zu klagen“, stellt Rainer Döring von der Einkaufsmeile Mennighüffen klar. Der Geschäftsführer und seine Mitstreiter der Werbegemeinschaft Löhner Einzelhandel sowie der Einkaufsmeile Mennighüffen rechnen sich gute Chancen aus, dass ihr verkaufsoffener Sonntag genehmigt werden könnte, obwohl durch Klagen der Gewerkschaft in der Vergangenheit bereits geplante verkaufsoffene Sonntage in den Nachbarstädten abgesagt werden mussten. Grund zur Hoffnung gibt den Organisatoren die Tradition: Der verkaufsoffene Sonntag findet immer im Zusammenhang mit dem Oktoberfest statt.

„Es handelt sich also nicht um eine bloße Corona-Hilfsaktion und wir fallen damit nicht unter die Regelung des Oberverwaltungsgerichts Münster“, sagt Rainer Döring. Der Zusammenhang mit einer Zweckveranstaltung greife in den Augen der Einzelhändler auch, obwohl das Oktoberfest in diesem Jahr nicht stattfindet. „Das Oktoberfest besteht aus vielen Elementen: Die Gewerbeschau, das Festzelt, die Autoshow und der verkaufsoffene Sonntag sind allesamt Teil der Veranstaltung“, ergänzt Döring.

50 Geschäfte sollen öffnen

Eine Autoshow habe man auf Wunsch der Stadt für diesen Sonntag abgesagt, berichtet Margit Bierbüsse-Reuter: „Man hätte sonst ein Straßenkonzept gemäß der Corona-Richtlinien erarbeiten müssen“, ergänzt die zweite Vorsitzende der Werbegemeinschaft. Mehr als 50 Geschäfte möchten am Sonntag entlang der Lübbecker Straße ihre Türen für die Kunden öffnen.

Ein Vorhaben, das nicht nur im Interesse der Inhaber steht: „Durch die Pandemie fehlen Einnahmen, die auch die Arbeitsplätze der Mitarbeiter sichern. Eine Absage der Veranstaltung kann daher nicht im Sinne von Verdi sein“, findet Margit Bierbüsse-Reuter. „Die Mitarbeiter möchten den Tag gerne mitmachen“, ergänzt auch Rainer Döring.

Prinzip Hoffnung

„Ich wäre am Boden zerstört, wenn er nicht stattfinden sollte“, sagt Guido Röhr. Laut des Vorsitzenden der Werbegemeinschaft stünden im Zweifel die Einnahmen eines ganzen Monats, die an so einem Tag umgesetzt werden, auf dem Spiel. Die Bedeutung des Ereignisses hebt auch Britta Lehmann, Geschäftsführerin der Werbegemeinschaft, hervor: „Es ist auch ein soziales Event. Die Leute treffen sich endlich mal wieder.“

An diesem Mittwoch will die Stadt Löhne den Antrag für den verkaufsoffenen Sonntag stellen. „Am Freitag könnte uns durch die Klage noch eine einstweilige Verfügung erreichen“, erläutert Guido Röhr die Problematik. Wegen der Planungsunsicherheit habe man sich mit großer Werbung daher vorerst zurückgehalten.

Für die Löhner Unternehmer ist es unverständlich, wieso die Gewerkschaft vielerorts gegen die vier genehmigten verkaufsoffenen Sonntage vorgeht, die das Land Nordrhein-Westfalen auch ohne Anbindung an eine Zweckveranstaltung genehmigt hat. „Wir sind kleine Dienstleister und inhabergeführte Geschäfte, die diesen Tag in Zeiten des Internets und der Pandemie brauchen“, meint Guido Röhr.

Die Zusammenarbeit mit der Stadt Löhne sei indes gut, berichtet Britta Lehmann: „Man hat uns beim letzten Termin mal den umfangreichen Verwaltungsakt hinter der Genehmigung des verkaufsoffenen Sonntags erklärt. Die Stadt steht hinter unserem Anliegen.“ Mittlerweile sei zwischen den Händlern, Bürgermeister Bernd Poggemöller und Paul Urban vom Ordnungsamt ein gutes Vertrauen entstanden.