Trotz der Einschränkungen durch die Pandemie hätten Händler die Gelegenheit genutzt, sich vor Ort über das gezielt erweiterte Sortiment zu informieren. Dass hier Bestseller mit Blick auf gute Verkäuflichkeit neu interpretiert werden, sei dabei ebenso gut angekommen wie die Kollektion von Nolte SPA, die erstmals komplett präsentiert wurde.

Besuch nur mit Anmeldung

Auch die im Bau befindliche Erweiterung der Ausstellung und ein neues Gütesiegel hätten positive Signale in den Handel gesendet. Ein Besuch der Hausmesse von Nolte Küchen war in diesem Jahr nur mit Voranmeldung möglich. Davon machten jedoch immerhin fast 50 Prozent der Kunden Gebrauch. Derweil ging die Anzahl der Gesamtbesucher erwartungsgemäß zurück und lag bei circa 30 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.

Wer fernbleiben musste, konnte sich online in einem geführten 360°-Rundgang über die Neuheiten informieren – ein Angebot auf Deutsch und Englisch, das sehr gut angenommen worden sei.

Geschäftsführer Eckhard Wefing ist entsprechend zufrieden: „Rund die Hälfte unserer Partner war da, nur eben in kleinerer Besetzung. Das ist angesichts der Umstände ein gutes Ergebnis. Aus zahlreichen Rückmeldungen wissen wir, dass unsere Gäste den persönlichen Kontakt ohne Zeitdruck und Gedränge genießen konnten. Ich denke, wir haben bewiesen, dass Messe auch in einer Pandemie funktionieren kann, wenn sich alle an die Regeln halten.“

Die Ausstellung wird erweitert. Demnächst stehen 3800 Quadratmeter für die Präsentation von Küchen und Bädern sowie Schulungen zur Verfügung. Damit wird sich die Fläche etwa verdoppeln.

VDM überreicht Zertifikat

Bei der Messe überreichte der Geschäftsführer des Verbands der deutschen Möbelindustrie (VDM), Jan Kurth, die Zertifizierung mit dem neuen Gütesiegel „Made in Germany“. Damit ist Nolte Küchen unter den ersten Unternehmen, die das Label vorweisen können, denn das Zertifikat, das der VDM mit dem Deutschen Institut für Gütesicherung und Kennzeichnung (RAL) entwickelt hat, wurde erst in diesem Jahr eingeführt.

Für die Auszeichnung muss der Hersteller nachweisen, dass Kons­truktion, Montage sowie die Qualitätssicherung der Möbel in Deutschland erfolgt. Zudem müssen mindestens 55 Prozent der Bauteile für die Produktion aus deutscher Herstellung stammen.