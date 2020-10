Unterstützt von der Energie-Agentur NRW wird damit ein neues Format im Kreis Herford getestet – eine komplett online durchgeführte, interaktive und kostenfreie Reihe direkt für Bürgerinnen und Bürger. Energieeffiziente Gebäude spielen eine wichtige Rolle im Klimaschutz.

Gerade im Gebäudebestand schlummern große Energieeinsparpotenziale: Ob die Dämmung der Gebäudehülle, der Austausch gering isolierter Fenster, die Optimierung der Heizungsanlage oder der Einsatz von regenerativen Energieerzeugern – es gibt viele (geförderte) Wege zu einem energieeffizienten Gebäude. Einige dieser Möglichkeiten werden in der Online-Vortragsreihe vorgestellt.

Auftakt am 12. November

Starten wird die Reihe am 12. November mit einem Vortrag zum „Kfw-Standard für Neubau und Bestand“ – mit Diplom-Ingenieur Stefan Bäunker. Er führt ein Planungs- und Architekturbüro in Rödinghausen und verfügt über langjährige Erfahrung in der Energieberatung. In seinem Vortrag wird es um grundsätzliche Sanierungsmöglichkeiten gehen. Der KfW-Standard spielt hierbei eine besondere Rolle, da er im neuen Rödinghauser Baugebiet „Neue Mitte“ verpflichtend ist.

Alles klar auf dem Dach?

Am 19. November folgt Diplom-Ingenieur Martin Halbrügge im Auftrag der Verbraucherzentrale NRW mit dem Thema „Photovoltaik und Solarthermie“. Er wird die grundsätzlichen Unterschiede dieser beiden Arten von Solaranlagen erläutern und darauf eingehen, für welche Anwendungszwecke sich Photovoltaik und Solarthermieanlagen am besten eignen.

Die Heizung optimieren

Am 26. November schließt Sven Kersten von der Energie-Agentur NRW die Reihe mit dem Thema „Heizung optimieren oder tauschen“ ab. Er wird darauf eingehen, welche Möglichkeiten es zur Optimierung einer bestehenden Heizungsanlage gibt, wann es an der Zeit ist über eine neue Heizung nachzudenken und welche energieeffizienten Möglichkeiten beim einem Austausch in Frage kommen.

Bürger stellen Fragen

Im Anschluss an die Online-Vorträge, die jeweils von 18.30 bis 19.30 Uhr stattfinden werden, besteht die Möglichkeit, per Chat Fragen an die Referenten und Klimaschutzmanagerinnen zu stellen. „Veranstaltungen sind derzeit nur schwer zu planen. Die Online-Vorträge bieten eine schöne neue Möglichkeit, trotzdem zu informieren und für die Bürgerinnen und Bürger ansprechbar zu bleiben“, freut sich die Klimaschutzmanagerin der Stadt Löhne, Julia Stakelbeck.

Interessierte können sich ab sofort für die einzelnen Vorträge oder die gesamte Vortragsreihe bei den Klimaschutzmanagerinnen anmelden und erhalten dort auch alle nötigen Informationen zum technischen Ablauf sowie den Zugangslink zum virtuellen Konferenzraum.

Die Kontaktdaten

Julia Stakelbeck (Löhne): j.stakelbeck@loehne.de – Telefon 05732/100348

Laetitia Müller (Herford): laetitia.mueller@herford.de – Telefon 05221/1891571

Sarah Sierig (Rödinghausen): s.sierig@roedinghausen.de – Telefon 05746/948171