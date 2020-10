Die etwa ein Kilometer lange Baustelle beginnt im Anschluss an den bereits fertiggestellten Abschnitt Am Bach bis Bergkirchener Straße und endet in Höhe des Binnenwegs. Erst vor wenigen Tagen wurde der Bauauftrag in Höhe von etwa 1,25 Millionen Euro an die Firma Gröschler aus Gütersloh vergeben. Deshalb konnte die Öffentlichkeit laut Udo Vogelsang (Stadtwerke Löhne) auch jetzt erst über die in etwas mehr als zwei Wochen beginnende Baumaßnahme informiert werden.

Firma arbeitet am Zeitplan

Die Baufirma erstellt derzeit einen Bauzeitenplan. Sobald dieser vorliegt, wird laut Straßen NRW der genaue Baubeginn und -ablauf bekannt gegeben. Die Baustrecke soll jedenfalls in drei Bauabschnitte unterteilt werden, damit möglichst eine ständige Erreichbarkeit für die Anlieger gewährleistet wird. Dies wird aber nicht immer möglich sein.

Für den Durchgangsverkehr muss die Werster Straße allerdings gesperrt werden, da die Breiten der Straße nicht ausreichen, diesen durch die Baustelle zu führen. Eine Umleitungsstrecke wird für alle Bauabschnitte über die Lübbecker Straße/Albert-Schweitzer-Straße, Oeynhausener Straße/Löhner Straße und die Brückenstraße ausgeschildert. Alternativ ist natürlich auch eine Umfahrung über die Autobahn 30 möglich.

1,25 Millionen Euro Kosten

Da es sich um einen Gemeinschaftsauftrag der Löhner Stadtwerke und Straßen NRW handelt, teilen sich auch die Kosten auf. Auf die Stadtwerke entfallen etwa 250.000 Euro und auf Straßen NRW etwa eine Million Euro.

Der Landesbetrieb teilt in diesem Zusammenhang mit, dass gut 8000 Quadratmeter alter Asphalt gefräst und neuer wieder eingebaut werden muss. Zudem muss die Entwässerungsrinne auf einer Länge von 2000 Metern erneuert werden. Weiterhin müssen 70 Straßenabläufe ausgebaut und neu gesetzt werden.

Des Weiteren wird eine unterirdische Regenwasserbehandlungsanlage in Höhe des Eiscafés eingebaut. Diese reinigt das Straßenoberflächenwasser und hält Leichtflüssigkeiten – wie zum Beispiel Öl – zurück.

Abschluss zum Jahresende?

Der Auftrag der Stadtwerke beinhaltet an insgesamt 26 Stellen partielle Reparaturarbeiten an der Schmutz- und Regenwasserkanalisation und an den Kanalhausanschlüssen. Ziel aller Beteiligten ist es, die Bauarbeiten noch in diesem Jahr abzuschließen. Dies ist natürlich auch stets von der Witterung abhängig.

2021 geht dann die Sanierung der Werster Straße auf einer Länge von etwa 1,1 Kilometern mit zwei anderen Bauabschnitten weiter. Die erste Maßnahme ist dann für den Bereich zwischen dem Binnenweg und der Börstel­straße vorgesehen, gefolgt vom Abschnitt von der Börstelstraße bis zum Osterfeldweg.