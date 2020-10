Grüne wollen mehr Grün

Löhne (WB). Bisher sind die Grünen in ihrem Bemühen, Schottergärten in Löhne zu vermeiden, bei den anderen Parteien auf Granit gebissen. Jetzt kommt der Stein des Anstoßes erneut ins Rollen: In neuen Baugebieten in der Stadt sollen Kiesbeete und Geröllgärten zukünftig nicht mehr erlaubt sein.

Von Dominik Rose