Löhne heizt sich selbst ein

Die Stadt betreibt die Nahwärmeversorgung künftig in Eigenregie

Löhne (WB). Strom und Wärme, die in Löhne genutzt und auch vor Ort produziert werden – das ist der Wunsch von Bürgermeister Bernd Poggemöller und Stadtwerke-Betriebsleiter Matthias Kreft. Durch die Übernahme des lokalen Nahwärmenetzes in der Heizzentrale an der Rathausstraße sind die Verantwortlichen diesem Anliegen einen großen Schritt nähergekommen. Ein weiterer Pluspunkt: Durch Verwendung regenerativer Energien soll das Klima geschont werden.