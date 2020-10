Stolpern erwünscht!

Steintafeln erinnern an Opfer des NS-Regimes – Radtour führt zu Wohnorten in Löhne

Löhne (WB). Manchmal lohnt es sich, den Blick auf den Boden zu senken. Wer dann noch aufmerksam ist, kann sie sehen: Stolpersteine, die in stillem Gedenken an Opfer des Nationalsozialismus erinnern. 75.000 Steine hat der Künstler Gunter Demnig seit 1992 europaweit verlegt, acht in Löhne.