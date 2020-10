Sie gehen die Zukunft creativ an

Corona trifft stationäres Bastelgeschäft in Löhne – Die nächste Generation übernimmt

Löhne(WB). Beim ersten Corona-Lockdown hat der Einzelhandel schwere Zeiten durchgemacht. Das Bastelgeschäft Art Creativ Löhne hatte in den Monaten März und April nur etwa halb so viele Kunden wie üblich. In den Sommerferien sah es deutlich besser aus. Jetzt zieht sich der Verkauf wieder und weitere Einschränkungen scheinen denkbar. Doch die Familie Rolfsmeyer hält zusammen.