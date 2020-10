Löhne (WB). In Löhne soll die digitale Ratsarbeit auf freiwilliger Basis eingeführt werden. Das schlägt die Verwaltung vor. Sie geht in ihrer Kalkulation von jährlichen Kosten in Höhe von etwa 10.000 Euro aus. Der neue Löhner Stadtrat, der erstmals am Mittwoch, 4. November, um 18.30 Uhr in der Werretalhalle zusammenkommt, muss darüber noch befinden.

Von Dominik Rose