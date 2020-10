Lichter der Hoffnung

Pfarrer Peter Außerwinkler von der evangelischen Kirchengemeinde Löhne-Ort etwa ist über eine Whatsapp-Nachricht aus dem Gemeinde-Gospelchor „L’Ort Singers“ auf eine Laternen-Bastelaktion aufmerksam gemacht worden. Diese Idee hat ihm so gut gefallen, dass er sie auch an seine Kolleginnen und Kollegen in den anderen Löhner Gemeinden weitergegeben und einige positive Rückmeldungen bekommen hat. „Weil es ja auch hier bei uns in diesem Jahr keine Laternenumzüge und -feste geben wird, finde ich die Aktion ‚Laternenfenster‘ eine wirklich tolle Sache“, sagt Peter Außerwinkler im Gespräch mit dieser Zeitung.

So funktioniert’s

Das „Laternenfenster“ ist eine Idee von Jennifer Brenzinger aus St. Leon-Rot in Baden-Württemberg und funktioniert wie folgt: Man hängt eine oder mehrere Laternen in ein Fenster, das am besten zur Straße hin zeigt und bringt sie mit Lichterketten oder LED-Teelichtern zum Leuchten. Dann können Spaziergänger in der Dunkelheit die Laternen bestaunen.

Die Organisatorin sagt dazu: „Ganz im Sinne von St. Martin wollen wir mit Hilfe der Laternen Hoffnung schenken, gerade in dieser schwierigen Zeit. Gemeinsam schaffen wir das!“ Die Aktion startet an diesem Sonntag, 1. November, und endet am 11. November. Auf der Homepage von Jennifer Brenzinger – www.lichtschneiderei.de – gibt es auch einen Downloadlink zur Bastelanleitung der Aktionslaterne. „Hoffentlich machen ganz viele Familien aus Löhne mit“, sagt Pfarrer Peter Außerwinkler.

Die Lage in Löhne

Derzeit meldet der Kreis Herford für Löhne 79 Corona-Infizierte. Am Vortag waren es noch 71 Personen. Der Inzidenzwert im Kreisgebiet ist weiter gestiegen und liegt aktuell bei 179,6.

Laut Paragraf 7 der neuen Corona-Schutzverordnung sind „Sportangebote der Bildungsträger und Angebote der Musikschulen sowie Freizeitangebote wie Tagesausflüge, Ferienfreizeiten, Stadtranderholungen und Ferienreisen für Kinder und Jugendliche“ vom 2. bis einschließlich 30. November untersagt. Dagegen sind Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen – etwa der Volkshochschule Löhne – weiterhin zulässig.

Auch Einrichtungen der Jugendarbeit und Jugendsozialarbeit dürfen unter bestimmten Bedingungen geöffnet bleiben. Das muss dort aber in den kommenden Tagen alles erst in Ruhe geprüft und besprochen werden – in enger Abstimmung mit der Stadt.

Bereits an diesem Wochenende sind auch wieder Kontrollteams des städtischen Ordnungsamtes im Einsatz . Sie überwachen die Einhaltung der derzeit gültigen Corona-Regeln, zum Beispiel die Sperrstunden und das Verkaufsverbot von Alkohol an Tankstellen von 23 bis 6 Uhr.

Die Tafeln

Die drei Tafeln des Diakonischen Werkes im Kirchenkreis Vlotho in Löhne an der Fröbel­straße 2 , in Bad Oeynhausen an der Kirchstraße 23 und in Vlotho (Lange Straße 108) sollen – anders als in Herford, wo die dortige Tafel ihre Ausgabestellen in Herford, Hiddenhausen, Enger, Spenge und Kirchlengern im November aus Sicherheitsgründen schließt – regulär geöffnet bleiben.

Das hat Kerstin Hensel vom Vorstand auf Nachfrage dieser Zeitung mitgeteilt. Es gebe für die drei Einrichtungen schon länger ein „gut funktionierendes Schutzkonzept“, sagte sie. Die Tafeln bleiben also geöffnet – sofern die ehrenamtlichen Mitarbeiter weiter dazu bereit seien und sofern keine Einwände der Ämter bestünden.

Weitere Absagen

Der Rassekaninchenzuchtverein W304 Löhne und Umgebung sagt seine Monatsversammlung für November ab. Bis auf Weiteres finden auch sonst keine Aktivitäten im Verein statt.

Die Jahreshauptversammlung des Wandervereins Werretal, die für Sonntag, 15. November, in den Dorfstuben geplant war, wird verschoben. Ein neuer Termin steht noch nicht fest.

Die Sprechstunde der Schiedsleute am Donnerstag, 5. November, entfällt. Die Bürgerinnen und Bürger sollten sich bei Fragen telefonisch mit den Schiedsleuten in Verbindung setzen. Die Kontaktdaten sind auf der Internetseite der Stadt – www.loehne.de – unter der Rubrik Verwaltung und Politik zu finden.

Die für Dienstag, 17. November, 19 Uhr, in Saal 2 der Werretalhalle geplante Veranstaltung mit der Auschwitzüberlebenden Esther Bejarano und der „Microphone Mafia“ ist abgesagt worden. Das Team des Kinder- und Jugendzentrums Riff sucht nach einem neuen Termin.