Sperrung an Werster Straße

Löhne (WB). Wie bereits von den Stadtwerken angekündigt, gehen die Bauarbeiten auf der Werster Straße (L546) in Löhne weiter. Start der jüngsten Maßnahme war am Montag dieser Woche. Es geht um den Bereich von der Einmündung der Robert-Koch-Straße bis kurz hinter der Einmündung In der Pfarrsiedlung.