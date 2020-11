Die neue Masche in der Pandemie

Löhne (WB). Klappernde Stricknadeln und am Ende ein Paar selbstgemachte Ringelsocken – ein Freizeit-Vergnügen für ältere Damen, old-school und aus der Mode gekommen? „Ganz und gar nicht“, sagt Jutta Wehmeyer. Sie ist Inhaberin des Wollgeschäfts mit dem Namen „Selfmadejunkie by Lana Moda“ in der Löhner Innenstadt. Und sie weiß: Handarbeiten ist wieder Trend, besonders in der Corona-Krise. „Die Menschen haben mehr Zeit und entdecken kreative Beschäftigungen“, sagt Wehmeyer.

Von Gabriela Peschke