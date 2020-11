Das hat Marianne Smidt, die Leiterin des Hauses, auf Nachfrage dieser Zeitung mitgeteilt. Damit gibt es seit dem Corona-Ausbruch in dem Altenheim vor zwei Wochen mittlerweile bereits fünf Corona-Tote. Derzeit sind noch 23 Bewohner und zehn Mitarbeiter infiziert. Elf Beschäftigte befinden sich in Quarantäne.

Enorme Belastung

Zunächst verstarb in der Nacht zu Mittwoch eine 97-jährige Frau in der Einrichtung mit Corona. Einige Stunden später verstarb nach Auskunft von Marianne Smidt ein weiterer Bewohner (78), der wegen der Virusinfektion schon seit einigen Tagen im Krankenhaus lag, an Corona.

„Die Psyche der Mitarbeiter geht gerade echt den Bach runter“, sagte die Leiterin des Altenwohnheims. Derart viele Todesfälle in solch kurzer Zeit seien für alle Menschen in der Einrichtung die ex­tremste Belastung überhaupt. Hinzu kämen noch die personellen Engpässe angesichts der positiven Corona-Tests und der damit verbundenen Quarantänemaßnahmen.

„Es gibt hier bei einigen Mitarbeitern Tränen. Die Todesfälle kommen so plötzlich, dass oft nicht einmal ein Abschiednehmen möglich ist. Das sorgt auch für Verzweiflung“, berichtete Marianne Smidt, die das Altenwohnheim seit 2013 leitet und viel Erfahrung hat. Doch die Corona-Pandemie stelle alles in den Schatten. „Bei uns herrscht in diesen Tagen die Krise in der Krise. Es ist einfach fürchterlich“, beschrieb Marianne Smidt die Lage.