Ausschuss beschließt Straßen- und Wegekonzept – 34 Maßnahmen in vier Jahren

Löhne (WB). Schlaglöcher, abgängige Seitenstreifen und poröser Asphalt: All dies soll mit dem neuen Straßen- und Wegekonzept in den kommenden Jahren der Vergangenheit angehören – zumindest in Teilen von Löhne. Der Bauausschuss hat zuletzt etliche Maßnahmen bis 2025 und darüber hinaus beschlossen.