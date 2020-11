Es ist Dienstagmittag, Alexandra Kröger hastet mit ihrer voll beladenen Einkaufstasche quer über die Straße. „Ich parke mein Auto jetzt auf freiem Gelände in der Nähe der Moschee“, erzählt die Anwohnerin.

Die Haci-Bayram-Moschee liegt quasi gegenüber ihrem Wohnhaus und ist über die Parallelstraße zur Werster Straße, den Sonnenbrink, zu erreichen. „Mühsam“ findet das Alexandra Kröger. Aber sie ist nicht missgestimmt: „Muss ja offenbar sein“, kommentiert sie die Arbeiten am Straßenbelag. Auch Hans Helmut Abke ist an diesem Dienstag aus dem Haus getreten. Der Pensionär steht hinter der Einzäunung am Gehweg und betrachtet das Geschehen: Hier, an der Einmündung der Langenbrede, beginnt die Baustelle.

Auch Unternehmen betroffen

Die Fräse fährt die 200 Meter lange Strecke ab und schürft den Straßenbelag auf. Ab heute kann auch er mit seinem Auto nicht mehr auf das Grundstück fahren. Aber Hans Helmut Abke hat eine komfortable Lösung gefunden: „Ich parke einfach direkt um die Ecke“, sagt er schmunzelnd und verweist auf die einmündende Nebenstraße.

Nicht nur die Anwohner, auch die anliegenden Unternehmen müssen sich mit Unpässlichkeiten arrangieren. „Was sein muss, muss sein“, kommentiert auch Renata Mansfeld-Bury die Lage. Die Ehefrau des Inhabers von Bury Technologies hofft allerdings, dass wirklich bis Weihnachten alles überstanden ist. „Wir wussten eine Woche vorher Bescheid, bevor es in der Zeitung stand“, berichtet sie.

Da war für den Automobilzulieferer wenig Zeit, die Lieferanten zu kontaktieren, um sie über den Sonnenbrink aufs Betriebsgelände zu leiten. „Kleine Lieferungen werden auf Palette am Beginn der Baustelle ausgeladen, und wir holen sie von dort ab“, beschreibt Renata Bury die aktuelle Lösung. Wenn aber große Lkw-Ladungen kämen, müsse man sehen, wie es sich regeln lasse.

Schilder aufstellen

Auch Dawid Sowa, Eigentümer der Lackiererei Mohrmann, sieht es als Problem, dass Ortsunkundige von der Zufahrt über die Parallelstraße unterhalb der Werster Straße nichts wissen. Er möchte darum anregen, gemeinsam mit anderen Betroffenen Hinweisschilder dafür anzubringen. „Denn die Kunden aus Herford oder Bünde finden sonst nicht zu uns“, befürchtet der Lackierer-Meister.

Ganz entspannt sieht Armin Budde die Lage. Der Entsorger mit Hauptsitz in Hille hat seine Niederlassung an der Werster Straße/Ecke In der Pfarrsiedlung. „Die Anfahrt über Binnenweg und In der Pfarrsiedlung klappt gut. Viele Kunden kennen diese Zuwegung“, sagt Budde.

Zwar hat die Löhner Niederlassung nur eingeschränkt geöffnet, aber die vollen Container müssen regelmäßig abgefahren werden. Dafür hat Armin Budde das direkte Wort mit dem Bauleiter vor Ort gesucht: „Ich habe ihm unsere Situation erklärt. Und wir haben ab Donnerstag die Möglichkeit, bis 7 Uhr die Straße zu befahren, danach gehört sie wieder ganz den Kollegen vom Straßenbau“, zeigt sich der Inhaber des Entsorgungsunternehmens zufrieden. Der neue Kanal müsse ja nun mal her, so viel sei klar, bekräftigt auch Budde. Die Umleitungsstrecke führt über Lübbecker/Oeynhau­sener Straße oder über die Autobahn 30.