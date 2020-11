Die Feuerwehr löscht am Samstagabend einen Dachstuhlbrand in Löhne-Gohfeld – mit Video

Löhne-Gohfeld -

Mit einem Großaufgebot ist die Feuerwehr Löhne am Samstagabend nach Gohfeld geeilt, um einen Dachstuhlbrand an der Goethestraße zu löschen. Die Bewohner hatten sich beim Eintreffen der Einsatzkräfte schon ins Freie retten können. Der Sachschaden an dem Wohnhaus dürfte indes beträchtlich sein.