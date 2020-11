Löhne-Mennighüffen -

Die Zahl der Corona-Toten im Altenwohnheim Mennighüffen ist übers Wochenende auf 9 gestiegen. Drei weitere Bewohnerinnen verstarben am Freitag im Krankenhaus und am Sonntag in der Einrichtung an Covid-19, wie Heimleiterin Marianne Smidt auf Anfrage dieser Zeitung mitteilte.