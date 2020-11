Der Blick auf das Wahlergebnis spricht eine eindeutige Sprache: In Indiana hat die Mehrheit der Bevölkerung für den amtierenden Präsidenten Donald Trump gestimmt, weit über fünfzig Prozent. „Hier leben sehr konservative Republikaner“, beschreibt Arthur Schwenk seine Landsleute.

Aber, so sagt er weiter, im ländlichen Bereich spiele die Politik nicht die gleiche Rolle wie in den großen Städten. „Hier kümmern sich die Menschen um ihr ,daily business‘ und streiten sich nicht wie wild mit Freunden oder Familienangehörigen über Präsidentschaftswahlen“, fügt er hinzu.

Schwenk genießt hohes Ansehen

Und aktuell sei das Covid-Virus sowieso das wichtigste Thema: Maskenpflicht, Versammlungseinschränkungen, wirtschaftliche Not durch Corona-Jobverluste. Das beschäftige die Landbevölkerung. Art Schwenk, wie er in Amerika heißt, schaut aber dennoch durch die politische Brille. Denn er selbst ist ur-demokratischer Gesinnung, „ein Sonderling in meiner Umgebung“, wie er zugibt.

Aber Schwenk genießt hohes Ansehen, hat er doch erst als Lehrer, später als Prediger, dann als Freiwilliger in einer Schwangerenberatungsstelle in seinem Heimatort Hope, einem Vorort von Columbus, gearbeitet. Immer am Puls des Geschehens, immer bemüht, den Menschen zu helfen. Aber stets mit wachem, kritischen Geist.

Deshalb hat der 75-Jährige neben seiner klaren Freundschaftsbekräftigung („Unsere Freundschaft bleibt – egal, wer regiert!“) für Löhne auch eine schriftliche Botschaft für die Werre­stadt: seine Bewertung der politischen Lage.

Das ist der Gastbeitrag

Die letzten vier Jahre waren wie keine anderen in der Geschichte der Vereinigten Staaten. Historiker werden zweifellos viel Tinte verschütten, wenn sie die Jahre 2016 bis 2020 als die Trump-Ära untersuchen und darüber nachdenken. Jeder Präsident der Vereinigten Staaten hat seine Amtszeit unauslöschlich mit seiner eigenen einzigartigen Persönlichkeit, seinen eigenen Werten und seiner eigenen politischen Haltung geprägt, wie sie in das Gefüge des amerikanischen Lebens, der amerikanischen Kultur und der Ereignisse während seiner Amtszeit eingewoben waren.

Aber keine andere Amtszeit war so vertieft und vollständig identifiziert und ausschließlich mit der Persönlichkeit des Mannes verbunden, der das Amt des Präsidenten innehatte, wie die von Präsident Donald J. Trump. Alles entwickelte sich um ihn herum. Er wurde als Elitist, Egoist oder Egomane charakterisiert.

In seinem Bestreben, die ultimative Macht zu ergreifen, war er stets kritisch gegenüber der Presse, Frauen, Immigranten, körperlich Behinderten, der Wissenschaft, dem Militär und Menschen verschiedener Rassen und Religionen. Er hat unbegründete Verschwörungstheorien gefördert und benutzt, um das Volk zu spalten und zivile Unruhen und wirtschaftliche Ungleichheit zwischen sozialen Klassen zu fördern.

In Amerika wird der Präsident für eine Amtszeit von vier Jahren gewählt. Der Präsident ist berechtigt, für eine weitere Amtszeit von vier Jahren zu kandidieren. Der Weg zur Wahl eines Nachfolgepräsidenten war langwierig und mühsam. Und nun weigert er sich, die Wahrheit in seiner Niederlage an der Wahlurne anzuerkennen und zu akzeptieren.

„ Wir haben viel Respekt und Zusammenarbeit, viel Vertrauen und Stabilität verloren. Wir haben viel Respekt und Zusammenarbeit, viel Vertrauen und Stabilität verloren. “ Arthur Schwenk über den Rückzug der USA aus der internationalen Gemeinschaft

Das Motto der Vereinigten Staaten lautet E Pluribus Unum, übersetzt: von vielen eines, eine vereinte Nation von ganz halbautonomen Staaten, eine Nation, die durch gemeinsame Werte und Gesetze zum Wohle aller Menschen vereint ist. Es war entmutigend zu sehen, wie unser Land auseinandergerissen wurde durch eine abtrünnige Rhetorik, hasserfüllte Reden und Respektlosigkeit füreinander sowie durch die Trennung der Kinder von ihren Eltern. Durch den Rückzug aus der internationalen Gemeinschaft der Welt haben wir viel Respekt und Zusammenarbeit, viel Vertrauen und Stabilität verloren. Der Bau von Mauern zur Trennung von Menschen hat sich im Laufe der Geschichte als kontraproduktiver Ansatz für Frieden und Harmonie erwiesen.

Wie erfrischend und positiv war es, als der designierte Präsident Joe Biden die Notwendigkeit betonte, Brücken zwischen unseren Freunden statt Mauern zu bauen. Er fuhr fort, dass es während seiner Präsidentschaft keine „roten Staaten“ und „blauen Staaten“ geben wird, sondern nur die Vereinigten Staaten von Amerika.

„ Es war ein Fest der Erleichterung. Es war ein Fest der Erleichterung. “ Arthur Schwenk über das Wahlergebnis in den USA

Es gab einen frischen Wind und eine Betonung des Positiven statt des Negativen. Der Jubel und die Aufregung über die Wahl Bidens trafen auf eine Ausgelassenheit und ein Tanzen in den Straßen, wie man es seit dem Fall der Berliner Mauer nicht mehr gesehen hatte. Es war ein Fest der Erleichterung und der Vorfreude auf eine bessere Zukunft.

Aber nicht alle sind glücklich. Diejenigen, die mit überwältigender Mehrheit für Trump gestimmt haben, glauben weiterhin an verschiedene falsche Verschwörungstheorien und behaupten, das System sei manipuliert und die Wahl Trump gestohlen worden. Es gibt Verbitterung, Klagen und Drohungen des zivilen Ungehorsams, um die Realität abzulehnen und das Ergebnis nicht zu akzeptieren. Diese radikaleren Aktionen sind in den Großstädten häufiger anzutreffen.

„ Unsere Freundschaft und Bande sind so stark wie eh und je. Unsere Freundschaft und Bande sind so stark wie eh und je. “ Arthur Schwenk über die Städteverbindung zwischen Columbus und Löhne

Hier in Columbus, in der Mitte des Landes, in der landwirtschaftlichen Kornkammer Amerikas und dem industriellen Rückgrat des Landes, sind die Einstellungen und Verhaltensweisen ziviler und gesetzestreuer. Unsere Partnerschaft mit Löhne gründete sich auf unsere gemeinsamen Wurzeln, unsere Familien und Freundschaften, nicht auf die Politik.

Viele unserer Vorfahren stammten aus Löhne und den vielen Dörfern in der Nähe von Löhne und Osnabrück. Unsere Freundschaft und Bande sind so stark wie eh und je. Wir haben sowohl in Columbus als auch in Löhne hart daran gearbeitet, Brücken zu bauen, um an unser gemeinsames Erbe zu erinnern und es zu pflegen, und nicht Mauern, die trennen.

Columbus und auch der Bundesstaat Indiana war und ist historisch gesehen politisch sehr konservativ. Und dennoch glauben wir an den demokratischen Prozess und respektieren die Gesetze und halten uns an das Ergebnis aller Wahlen.

Jetzt, da der anstrengende Wahlprozess vorbei ist, blicken wir positiv in die Zukunft und konzentrieren uns auf den Umgang mit der Eindämmung des schrecklichen Covid-Virus, das uns alle betroffen hat. In der Tat haben wir noch zahlreiche große Probleme zu bewältigen: hohe Arbeitslosigkeit, Verlust von Wohnraum, Rassenungleichheit, sichere Öffnung von Schulen, Restaurants und Unternehmen, angemessene Gesundheitsversorgung für alle Menschen, wirtschaftliche Erholung und Wohlstand für alle Klassen, nicht nur für die Wohlhabenden, usw. Aber die neue Regierung arbeitet weiter an Plänen zur Lösung dieser wichtigen Probleme. Und das gibt uns Hoffnung.

Ich wohne in der Nähe des kleinen Dorfes Hope. Hope wurde 1830 von einer religiösen Gruppe von Mährern gegründet, die mit großer Hoffnung auf eine blühende Zukunft hierherkamen. Und dieser Geist der Hoffnung für die Zukunft ist auch heute noch in uns.