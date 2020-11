„Wer an Mühle denkt, denkt automatisch auch immer an Kemena.“ So trefflich hatte es Löhnes stellvertretender Bürgermeister Egon Schewe vor zwei Jahren formuliert, als er Karl Kemena anlässlich dessen 65-jährigen Müllermeisterjubiläums den Eisernen Meisterbrief der Handwerkskammer Ostwestfalen zu Bielefeld passend zum 90. Geburtstag am 30. März aushändigen durfte. Bis zur Stilllegung 1991 bewirtschaftete der Jubilar Kemenas Mühle in dritter Generation.

Früh hatte Karl Kemena seinem Vater und Müllermeister Carl Kemena bei der Arbeit an der familieneigenen Wassermühle an der Koblenzer Straße unter die Arme gegriffen, bevor er mit 16 Jahren als Luftwaffenhelfer im Zweiten Weltkrieg eingezogen wurde. Nach seiner Entlassung aus der amerikanischen Gefangenschaft 1945 trat Karl Kemena dann endgültig in die beruflichen Fußstapfen seines Vaters.

Meisterprüfung war 1953

„Mein jüngerer Bruder Gerhard wollte lieber Organist werden“, sagte der Löhner vor zwei Jahren. Am 30. Dezember 1953 folgte die Prüfung zum Müllermeister. Dem vorausgegangen waren drei Jahre Berufsschule und fünf Gesellenjahre. „Ich weiß noch, wie ich immer mit dem Dampfzug nach Herford zur Berufsschule gefahren bin“, sagte Karl Kemena. Im Alter von 80 Jahren überschrieb Karl Kemenas Vater die Getreidemühle 1963 an seinen Sohn.

„Wir haben im schmutzigen Blaumann gearbeitet, heute ist in den großen Mühlen alles ganz sauber und steril“, sagte Karl Kemena 2018. Gearbeitet wurde „bis man fertig war“, weshalb Urlaub lange Zeit ein Fremdwort gewesen sei. Das änderte sich erst, als er 1963 seine Frau Gerda Kemena kennenlernte, die ihn mit ihrer Lehre in häuslicher Landwirtschaft unterstützte.

„Wir haben es eingerichtet, auch neben der Arbeit ab und zu wandern zu gehen“, sagte Gerda Kemena vor zwei Jahren. 1991 wurde Kemenas Mühle stillgelegt. Heute befindet sich in der 2000 unter Denkmalschutz gestellten Mühle Kemenas Mühlenmuseum.

Die Trauerfeier für Karl Kemena ist im engsten Familien- und Freundeskreis.