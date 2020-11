Seit nunmehr 25 Jahren seien die Lions bei der Organisation des Weihnachtsmarktes beteiligt. Die Hauptattraktion neben dem Lions-Café war immer die große Tombola. „Leider fällt der Weihnachtsmarkt aufgrund von Corona in diesem Jahr aus. Dennoch bieten die Lions einen Lichtblick. Trotz Corona wollen wir die Tombola durchführen und so Spendengelder für gute Zwecke sammeln“, sagt Eckhard Augustin. Er ist Pressesprecher der Lions in Löhne.

Normalerweise würden die Mitglieder des Clubs mit Bauchladen über den Weihnachtsmarkt in der Werretalhalle gehen. In diesem Jahr werde man von Einzelhändlern in Löhne unterstützt. Diese verkaufen die Lose in ihren Geschäften. Löhner Bürger haben die Möglichkeit die Lose in verschiedenen Anlaufstellen zu erwerben. Ein Los kostet 2 Euro. Mehr als 25 Geschäfte und Unternehmen seien an dem Verkauf beteiligt.

„Gewinnen und Gutes tun“

Nach dem Motto „Gewinnen und Gutes tun“ werden die Spenden gesammelt. „ Unterstützt wird der Löhner Mittagstisch für Löhner Bürger mit schmalem Geldbeutel. Auch weitere Projekte vor Ort werden mit den Spenden unterstützt. Das Grundschulprogramm Schule 2000, finanzielle Hilfen für Kindergärten oder soziale Nothilfen gehören zu den zentralen Projekten“, berichtet Präsident Tim Pühmeier.

Leider könne man während des Verkaufs nicht persönlich vor Ort zu sehen sein. Die einzelnen Geschäfte und Unternehmen werden mit Plakaten bestückt, welche auf die Tombola mit den spannenden Preisen aufmerksam machen.

Unter den Hauptgewinnen sind in diesem Jahr ein hochwertiges E-Bike, ein TV-Gerät, ein Wärmepumpentrockner, ein E-Scooter, eine Smartwatch und ein Smartphone. „Wir wollen 4000 Lose auf diesem Weg verkaufen. Ob es gelingt, hängt von den Löhner Bürgerinnen und Bürgern ab. Falls es die Corona-Lage zulässt überlegen wir eine Sonderverkaufsaktion durchzuführen“, sagt Tim Pühmeier.

Im vergangenen Jahr seien knapp 10.000 Euro zusammengekommen. Dies sei in diesem Jahr angesichts der Pandemie eher nicht möglich. Man hoffe jedoch auf eine hohe Spendensumme. Zwischen 40 und 50 Preise können gewonnen werden.

Die Gewinnziehung wird Löhnes Bürgermeister Bernd Poggemöller am 20. Dezember online durchführen. Der Ziehung kann über die Homepage des Lions Clubs Löhne digital beigewohnt werden. Gewinnzahlen und weitere Informationen können ebenfalls über die Website in Erfahrung gebracht werden.

Die Tombolagewinne können am 22. und 23. Dezember 2020, jeweils zwischen 16 und 18 Uhr, im Löhner Haus der Begegnung, Bahnhofstraße 5, abgeholt werden.