Lichtblicke zum Auftanken

Wer jetzt denkt, der Gemeinde Obernbeck stünde deshalb ein klangloser Auftakt in die Weihnachtszeit bevor, der hat sich vertan. Zum Glück! Denn Kantorin Elvira Haake, Pfarrer Rolf Bürgers und das Presbyterium haben einen „Plan B“ entwickelt. Dem WESTFALEN-BLATT haben sie verraten, wie er aussehen könnte.

Elvira Haake sagt es ganz direkt: Beim Joggen sei ihr ein neuer Einfall gekommen. Und der brauchte offenbar nicht lange, bis er Feuer fing in den Herzen ihrer Mitstreiter. „Die Entscheider waren unglaublich flexibel und haben sich sofort begeistern lassen“, freut sich die Kantorin. Mit ihrem neuen Ansatz möchte sie vor allem eines: der Gemeinde ein „klingendes Hoffnungszeichen“ senden – durch die Kraft der Musik.

Einfall kam beim Joggen

Und die Sänger und Ins­trumentalisten, die noch bis vor kurzem mit großer Zuversicht geprobt haben, sollen spüren, dass dies nicht vergeblich war. So sei die Idee zu der Reihe der „Lichtblick-Gottesdienste“ entstanden, wie sie derzeit noch im Vorbereitungsteam heißen.

„An allen Adventssonntagen soll es statt um 10 Uhr zu Einbruch der Dunkelheit gegen 17 Uhr einen besonderen Gottesdienst geben“, erläutert Elvira Haake. Eine knappe Ansprache, ein Adventsthema, dann Festmusik: solistisch oder im kleinen Ensemble, je nachdem, was im Dezember erlaubt sein wird.

Den Anfang macht Hildebrand Haake mit feierlichen Bachkantaten, begleitet von Julian Haake am Cello. Am zweiten Advent sollen voraussichtlich Mitglieder des Blockflöten-Ensembles, am dritten Bläser des Posaunen-Chors und am vierten Adventssonntag schließlich Mitglieder der Kantorei den musikalischen Teil der Gottesdienste gestalten.

„Alle sind sprungbereit“

„Alle sind sprungbereit“, sagt Haake, „wir passen uns ganz flexibel den dann gültigen Umständen an.“ Das bedeutet: Von Woche zu Woche wird überprüft, ob es bei solistischer Darbietung bleiben muss, oder ob kleine Ensembles möglich sein werden.

Festmusik aus verschiedenen Epochen, fröhlich und abwechslungsreich, erwartet die Besucher. „Die Andachten werden teilweise im Freien stattfinden“, stellt Elvira Haake in Aussicht. Denn: Bei den „Lichtblick-Gottesdiensten“ werden Lichter ausgegeben, die das Dunkel der Umgebung erhellen sollen, „natürlich auch im übertragenen Sinn“, wie Haake versichert.

Ein Konzept, das die Sinne ansprechen und die Herzen wärmen soll. Ein Lichtblick aber auch für alle Musizierenden der Gemeinde, die in den unsteten letzten Monaten alles gegeben haben, damit der Kirchenmusik in Obernbeck nicht „die Luft ausgeht“.

Erfahrungen gesammelt

„Der erste Lockdown war hart“, erinnert sich Elvira Haake. Für ihre kleinsten Sänger hat sie Lieder auf die Handys der Eltern geschickt, mit den größeren am Bildschirm geprobt. Als die langsamen Lockerungen kamen, durften immer sechs Sänger mit Abstand im Freien hinter der Kirche üben.

Ab Ende Juni kam die Kantorei erstmals wieder zusammen, zunächst auch draußen. „Nach monatelanger Pause ein total schwerer Start“, blickt die Kantorin zurück. Stimmkraft, Körperspannung, Atmung, all das musste reaktiviert werden. Ein hartes Training. „Aber das Gemeinschaftsgefühl hat es aufgefangen“, sagt Haake.

Schlussakkord im Oktober

Dann die Vision von den „Wandel-Konzerten“ als Auftakt in den Advent, die sich als unglaublicher Motivationsschub entpuppte. „Aber ich habe immer wieder gesagt: Es kann sein, dass wir das alles nur für uns machen. Niemand weiß, ob wir aufführen dürfen“, so Haake. Sie sollte recht behalten.

Die letzte Tutti-Probe aller Mitwirkenden im Oktober war zugleich der Schlussakkord. „Innig – und traurig zugleich“, bilanziert Haake. Aber jetzt kommen neue „Lichtblicke“, die die Gemeinde beschenken möchten. Aus heutiger Sicht wird keine separate Anmeldung zu den Gottesdiensten notwendig sein. Sollte sich daran etwas ändern, wird die Gemeinde das mitteilen.