Heimatverein und Stadtarchiv Löhne spenden heimatkundliche Bücher an Senioreneinrichtungen

Löhne/Bad Oeynhausen (WB) -

Trotz Pandemie sich menschlich nah sein – dieser Leitgedanke steht auch hinter einer Aktion des Stadtarchivs Löhne in Kooperation mit dem Heimatverein Löhne: Gemeinsam werden Bücher zur Heimatkunde an interessierte Einrichtungen in Löhne und Bad Oeynhausen gespendet.