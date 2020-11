Löhne (WB) -

Jemand hat in der Nacht von Freitag auf Samstag ein Verkehrsschild in Löhne am Kreisverkehr Brunnenstraße/Herforder Straße umgefahren. Wie die Polizei ermittelte, muss das Unfallfahrzeug ein Opel Omega in Blaugrau-Metallic sein. Nach dem Auto und seinem Fahrer wird gesucht.

