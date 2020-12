Porsche und Ford stoßen in Löhne zusammen – 50.000 Euro Sachschaden

Löhne/Bad Oeynhausen (WB) -

Bei einem Unfall auf der Loher Straße in Löhne sind am Mittwoch zwei Menschen verletzt worden. Eine 53-Jährige aus Rösrath wurde beim Zusammenstoß von zwei Autos in ihrem Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr herausgeschnitten werden.