Der größte Brand des Jahres

Die Tennishalle war am Donnerstagnachmittag beim größten Brand des Jahres in Löhne komplett zerstört worden. Der Schaden wird von der Polizei auf einen fast siebenstelligen Betrag geschätzt.

Wegen der starken Rauchentwicklung waren die Bürger in Löhne, Hiddenhausen und Kirchlengern über Soziale Medien, Radio und Warn-Apps informiert worden. Die Messungen ergaben jedoch keine Gefahr für die Bevölkerung.

Bis zu 150 Einsatzkräfte aller Einheiten der Löhner Feuerwehr sowie Tanklöschfahrzeuge und Drehleitern benachbarter Kommunen waren mitten in der Stadt mit der Bekämpfung des Brandes beschäftigt. Die Tennishalle wurde dennoch komplett zerstört.

Einsatz bis 3 Uhr morgens

Nach Angaben von Löhnes Feuerwehrchef Ralf Krause haben die letzten Einsatzkräfte den Brandort am Freitagmorgen um 3 Uhr verlassen. „Um 5.36 Uhr sind wir noch einmal zu Nachlöscharbeiten alarmiert worden. Die Kameraden der Feuerwache waren vor Ort“, berichtet er.

Der stundenlange Löscheinsatz, bei dem auch Wasser aus der nahe gelegenen Werre entnommen worden war, sei sehr kräftezehrend gewesen. Deshalb freut sich Ralf Krause über eine tolle Geste: „Erwähnenswert ist, dass die Einsatzkräfte am Abend durch die Nachbarn mit Brötchen und Kaffee versorgt wurden – dafür noch unser besonderer Dank.“

Landesamt alarmiert

Eine Problematik bei diesem Einsatz stellte die Bauart des Daches der Halle dar. Hier handelt es sich laut Ralf Krause um Platten mit Asbest, die bei dem Brand zerstört wurden. Aus einem Brand einer Industriehalle an der Kampstraße im Jahr 2017 hat die Feuerwehr Löhne diesbezüglich bereits Erfahrungen gesammelt.

„Deshalb wurde umgehend das Landesamt für Umwelt- und Verbraucherschutz alarmiert. Diese Einheit kann gezielt vor Ort den Brandschutt auf Asbest untersuchen. Es wurde auch Asbest festgestellt“, teilt der Leiter der Löhner Feuerwehr mit.

Erneute Kontrolle

Dies bedeute für die Einsatzkräfte ausgiebige Reinigungsmaßnahmen der Kleidung und Gerätschaften. „Asbest ist grundsätzlich gefährlich, wenn die feinen Fasern in die Lunge gelangen. Wird der Brandschutt feucht gehalten, besteht keine nennenswerte Gefährdung“, erklärt Ralf Krause.

Daher habe die Feuerwehr am Freitag an der Tennishalle erneut den Nahbereich auf Brandschutt mit Asbestbestandteilen kontrolliert. Die Bürgerinnen und Bürger in Löhne sollten einige Hinweise beachten, wie Ralf Krause mitteilt:

Feuerwehr gibt Tipps

„Sollten Sie Teile in ihrem Garten oder auf dem Auto finden, welche vermutlich durch den Brand niedergegangen sind, melden Sie sich bitte unter der Hotline der Stadt Löhne unter Telefon 05732/100111.

Fahrzeuge sollten dann in einer Waschstraße von den Rückständen befreit werden.

Reste im Außenbereich bitte nicht auffegen, um Staubbildung zu vermeiden.

Mit Handschuhen und einem Mund-Nasenschutz können die Teile bedenkenlos aufgenommen und in einem Müllbeutel dem Hausmüll zugeführt werden.

Bei größeren Verunreinigungen kann auch die Fläche mit Wasser abgespült werden.

Kleinere Bereiche können feucht abgewischt werden.