Investorenwiese: Tim Schütte bietet mit

Löhne -

Für Tim Schütte, Inhaber des Optik- und Akustik-Fachgeschäftes „Der Brillenmacher“, hat sich Ende November eine Tür geöffnet. Per Anruf des Bürgermeisters, so Schütte, ist er am 23. November in Kenntnis gesetzt worden, dass seine Pläne für die Investorenwiese nun doch gehört werden. In der kommenden Ratssitzung (16. Dezember, 18.30 Uhr, Saal 1 der Werretalhalle) wird er seine Pläne vorstellen.