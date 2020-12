Die Gründungsmitglieder des noch im Aufbau befindlichen Vereins Blutwiesenstörche haben aus hunderten der schönsten Fotos eine Auswahl getroffen. Von diesen Fotos wurde ein Hochglanzkalender im DIN-A3-Längsformat von dem Fotografen Ulrich Wehmeier aus Bad Oeynhausen entworfen und zum Druck gegeben. Dieser Kalender für das Jahr 2021 wird nun für 13,90 Euro zum Verkauf angeboten.

„Die Einnahmen dienen dazu, eine Live-Webcam am Storchennes t anzubringen. Die Webcam läuft rund um die Uhr, Tag und Nacht. Jeder Interessierte kann dann von überall auf der Welt live über YouTube in das Nest hineinsehen“, berichtet Marion Schröder. Nachts ist die Webcam mit einem Rotlichtsensor ausgestattet, welcher von den Störchen nicht erkannt beziehungsweise wahrgenommen wird.

Im Nest ist stets viel los

Auch in der „storchenlosen Zeit“ sei zudem immer einiges im Nest los: „Es kommen Nilgänse, Raben und andere Vögel ins Nest und inspizieren dieses. Sie ruhen und schlafen dort auch schon mal“, sagt Marion Schröder.

Interessant sei auch, dass die Webcam mit einem Mikrofon ausgerüstet ist. Dann könne man nächstes Jahr vielleicht schon hören, wie die Storchenkinder vor Hunger nach ihren Eltern kreischen und auch schon leise vor Freude klappern, wenn die Eltern zum Nest hochgeflogen kommen.

Sehen, hören, staunen

In der Entfernung zu den Storchenbänken seien diese Laute der Storchenkinder sonst gar nicht zu hören, da sie zu weit weg sind. „Es ist also höchstinteressant, was man mit dieser Webcam alles sehen und auch hören kann. Vielleicht benötigt der ein oder andere ja noch ein schönes Weihnachtsgeschenk mit ausgesuchten Fotos der Löhner Blutwiesenstörche?“, überlegt Marion Schröder: „Dann ist der Kalender genau das richtige Geschenk.“

Der Kalender kann online über die Internetseite www.blutwiesenstoerche.de bestellt werden. Mit Übernahme der Versandkosten werde der Kalender selbstverständlich auch gerne zugesandt.