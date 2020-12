Einmal zum Himmel und zurück

Ein kleiner Zettel, gemalte Wünsche auf DIN A2-Format oder auch ausgeschnittene Fotos aus einem Spielzeug-Prospekt: Die Kinder haben sich bei der Gestaltung mal wieder richtig viel Mühe gegeben. Und wer noch nicht schreiben kann, bekam Hilfe von den Eltern.

Manche verorten den Weihnachtsmann am Nordpol oder in den Himmel, wohin ein Kind mit seinem Schlitten fliegen möchte. Andere hoffen, dass der Weihnachtsmann trotz des Lockdowns an Heiligabend „einreisen“ darf oder dass es schneit. Ein Mädchen will wissen, ob der Weihnachtsmann zum Fest auch einen Tannenbaum aufstellt.

Dieses Kind schickt seinen Wunschzettel auf Englisch an den „North Pole". Foto: Krückemeyer

Leni hat dem Weihnachtsmann ein Bild gemalt. Foto: Krückemeyer

Bei manchen Kindern haben die Eltern beim Schreiben geholfen. Foto: Krückemeyer

„Ich hoffe, bei Dir am Nordpol ist kein Lockdown“. Foto: Krückemeyer

Ganz konkrete Vorstellungen hat dieser Junge. Foto: Krückemeyer

„Ich war nicht immer lieb“, schreibt dieser Junge. Aber seinen Brief formuliert er sehr freundlich. Foto: Krückemeyer

Dieses Kind wünscht dem Weihnachtsmann, dass er nicht „in Karante“ muss. Foto: Krückemeyer

Ein Auto mit Fernbedienung ist der Herzenswunsch dieses Jungen. Foto: Krückemeyer

Mit Aufklebern wunderschön dekoriert ist dieser Wunschzettel. Foto: Krückemeyer

Auch wenn nicht alle Wünsche in Erfüllung gehen können, bleibt den Kindern trotzdem der Zauber der Weihnacht erhalten. Foto: Krückemeyer

In den ersten Jahren stand auf jedem zweiten Zettel ein iPhone. Das hat sich geändert. „Ein Kind hat sich endlich einen Bruder gewünscht, weil es schon zwei Schwestern hat“, erzählt die 47-Jährige.

Die Briefe der Kinder landen im Büro der Holz verarbeitenden Firma Casa Kaiensis in Gohfeld, die Wachholz und ihr Mann Kai Schaede betreiben. Klar, dass auch das Weihnachts-Postamt aus dieser Manufaktur stammt. Casa Kaiensis liefert Holzhäuser in ganz Europa aus. Mit zwei Freunden sortiert Meike Wachholz die Wunschzettel und Briefe und leitet sie an den Weihnachtsmann weiter. Der antwortet dann individuell mit bunter Tinte und in Schönschrift von Hand. „Er kennt übrigens den Datenschutz. Alle Zettel verbrennt er in einem Ofen“, betont Wachholz.

Und was wünscht sich die Initiatorin selbst zu Weihnachten? „Nichts“, sagt die 47-Jährige, „mein Mann und ich haben alles, was wir brauchen.“ Vielleicht bringt der Weihnachtsmann ja trotzdem eine Kleinigkeit für Maike Wachholz. Allein schön als Dankeschön für diese tolle Aktion.

Weitere Wunschzettel können noch bis zum 24. Dezember (mittags) abgegeben werden.