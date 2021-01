“Die Fallzahlen müssen richtig bewertet werden. Der Inzidenzwert wird dann wieder aussagekräftig, wenn die Bürger wieder in den gewohnten Alltag und das Arbeitsleben zurückgekehrt sind. Wir liegen immer noch über dem durchschnittlichen Infektionsgeschehen in Nordrhein-Westfalen“, erklärt Müller.

Die Lage sei im Kreis Herford weiterhin sehr ernst. „Das sehen wir an der steigenden Zahl an Corona-Patienten in den Krankenhäusern.“ Derzeit werden 88 Patienten stationär ibehandelt. Hiervon werden 19 intensivmedizinisch betreut, 11 müssen beatmet werden.

„Auch unser Rettungsdienst steht zunehmend unter Belastung, da immer mehr Infizierte in die Krankenhäuser gebracht werden müssen und das in der Regel sehr zeitaufwendig ist. In den Alten- und Pflegeheimen haben wir bereits 70 infizierte Bewohner. Das sind die hochsensiblen Bereiche, aus denen das Virus unbedingt ferngehalten werden muss“, sagt Müller.

Die aktuell infizierten Personen verteilen sich auf Herford (208), Spenge (34), Bünde (123), Löhne (143), Vlotho (31), Enger (36), Rödinghausen (30), Hiddenhausen (78) und Kirchlengern (35).