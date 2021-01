Wohnhaus in Brand geraten

80 Einsatzkräfte bei nächtlichem Einsatz in Löhne

Löhne (WB) -

Zu einem Dachstuhlbrand musste die Löhner Feuerwehr in der Nacht zu Mittwoch an die Koblenzer Straße ausrücken. „Um 23.51 Uhr wurde uns der Brand in einem Wohnhaus gemeldet“, berichtet Einsatzleiter Christian Ehlert.