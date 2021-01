Sogar Abschlagshöhe online zu verändern

Löhne -

Wenn die Stadtwerke Löhne in der kommenden Woche die Verbrauchsrechnungen für Wasser und Abwasser verschicken, geht zugleich das neue Kundenportal in Betrieb. Dann müssen die Löhner Hauseigentümer keine alten Rechnungen mehr sichten, um beispielsweise festzustellen, ob die Wassernutzung in ihren Gebäuden in den vergangenen Jahren gestiegen oder gesunken ist.