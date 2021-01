Löhne -

Die Freude bei Irene Esser, Mitinhaberin des Bioladens Ulenburg, ist groß: Am Donnerstag hat sie zwei Spendenschecks mit einer Gesamtsumme von 8739,16 Euro an den Förderverein Radverkehr Löhne sowie ein Gartenprojekt im Libanon, wo Frauen auf den Dächern der Häuser in einem Flüchtlingslager Biogemüse anbauen, überreichen können.