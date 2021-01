Hurra, hurra, die Post ist da!

Löhne-Mennighüffen -

Wer in Mennighüffen wohnt, kennt das Geschäftshaus an der Lübbecker Straße 187: Hinter dem weißen Giebel und den bodenhohen Glasfenstern war zuletzt ein Tattoo-Shop ansässig. Jetzt gibt es in den frisch renovierten Räumlichkeiten unter anderem Brief- und Paketmarken zu kaufen. Seit Dienstag betreibt die Deutsche Post hier eine neue Interimsfiliale für Löhne.