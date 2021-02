Autofahrer bringt Kontrolleure in Gefahr

Vorfall am Sportplatz Obernfeld – Mann braust mit VW Golf davon

Löhne (WB/dom). -

Zwei Mitarbeiter des Löhner Ordnungsamtes sind am Dienstagabend bei einer Kontrolle am Sportplatz Obernfeld in Gefahr geraten, weil ein jungen Mann mit seinem Auto direkt auf das Fahrzeug der beiden zusteuerte. Die Mitarbeiter waren auf einer regulären Kontrolltour, um die Einhaltung der Coronaschutzverordnung zu überwachen.