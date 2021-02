„Gerade für jüngere Kinder gibt es während des Lockdowns kaum altersgerechte virtuelle Kulturangebote. Mit dem Online-Theater möchten wir ausprobieren, ob wir diese Lücke ein Stück weit füllen können“, sagt Katharina Vorderbrügge vom Vlothoer Kulturbüro und lädt zu diesem Experiment in oft sehr langweiligen Coronazeiten ein.

Die „United Puppets“ wagen sich mit ihrem #United online Theater für die neue Normalität in unerforschte virtuelle Theaterräume vor. Vom eigenen Rechner aus spielen sie in einer Videokonferenz live und online für die Kinder zuhause. Versprochen wird ein digitales und interaktives Theatererlebnis für Kinder von vier bis neun Jahren. Für Regie und Video ist Mario Hohmann zuständig, für Spiel sind es Melanie Sowa und Yoshii Riesen.

Unter: https://www.ticketino.com/de/Event/Weil-heute-mein-Geburtstag-ist/121744 kann ein kostenfreies Ticket für die Veranstaltung gebucht werden. Insgesamt stehen 100 Tickets zur Verfügung.

Am Sonntag ist der virtuelle Theaterraum auf der Online-Plattform Zoom ab 14.45 Uhr geöffnet und um 15 Uhr beginnt dann live das interaktive Theaterstück. Nach der Anmeldung wird ein Link zum Zoom-Meeting zugeschickt. Der Eintritt in die interaktive Theaterwelt ist frei.

Zum Inhalte heißt es in der Ankündigung des Kulturbüros: „Geburtstag ist eine feine Sache! Die Schildkröte will ihre 250. Geburtstag groß feiern. Es kommen tierische Gäste mit skurrilen Geschenken, aber: Keiner kann bleiben. Dabei hat sich die Schildkröte doch so sehr eine richtige Party gewünscht. Enttäuscht sitzt sie allein zu Hause. Was die Schildkröte aber noch nicht weiß: Auch die Kinder kommen zum Geburtstag. Aber pssst! Es soll ja eine Überraschung werden…“

Alle Familien sind eingeladen, der Schildkröte einen tollen Geburtstag zu bereiten. Das Meeting ist zum entspannten Ausprobieren ab 15 Minuten vor der Vorstellung geöffnet. „Viel Spaß wünschen Katharina Vorderbrügge vom Kulturbüro der Stadt Vlotho und die Mitarbeitenden des JUZ Vlotho“, heißt es in der Ankündigung.

Auf Youtube gibt es den Trailer (Suchbegriffe: „Weil heut mein Geburtstag ist“ und „United Online Theater“).