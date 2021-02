Der Frühling kommt auch im Glas herbei

Löhne-Mennighüffen (WB) -

Schon beim Öffnen der Ladentür wehen dem Besucher im Floristik-Fachgeschäft „Blattlaus“ in Mennighüffen laue Frühlingsdüfte entgegen: Tulpen und Narzissen, Anemonen, Freesien und Ranunkeln stehen in hohen Glasvasen und wollen zu Sträußen gebunden werden. Doch die Inhaberin Nicole Schröder weiß noch einen anderen Weg, wie man in dieser Jahreszeit den Blumenduft mit nach Hause nehmen kann: im so genannten Frühlingsglas.