„Action“ auf der Investorenwiese

Hippenstiel GmbH erhält den Zuschlag in Löhne: Markt soll Ankermieter werden – Hinter den Kulissen knallt es

Löhne (WB) -

Die Hippenstiel GmbH hat den Zuschlag für einen Neubau auf der Investorenwiese in Löhne bekommen. Das zweite Projekt für diese Innenstadtfläche, das Tim Schütte („Der Brillenmacher“) vorgelegt hatte, kam gar nicht zur Abstimmung. Nach den Plänen der Hippenstiel-Gruppe aus Stadland bei Bremerhaven soll ein „Action“-Markt als Ankermieter in das neue, zweigeschossige Gebäude einziehen. In der oberen Etage sind Arzt- oder Therapiepraxen geplant.